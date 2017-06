Calciomercato, Milan – Juventus: Keita – Cuadrado, le ultimissime

Calciomercato, è sfida tra Juventus e Milan per il laziale Keita – Al momento è senza dubbio Keita il giocatore che intriga sia Marotta che Fassone. Come scrive in esclusiva TuttoSport, la Juventus, nonostante il grande feeling fra l’agente dell’attaccante e il direttore sportivo rossonero Mirabelli, ha raggiunto in tempi rapidi un’intesa con il senegalese. Il presidente Lotito, però, non vuole saperne – al momento – di vendere il giocatore alla Juventus e così si è mosso col Milan che aveva offerto 40 milioni di euro per il pacchetto con Biglia.

Offerta rifiutata, ma se il Milan mettesse sul piatto 25 milioni di euro per il solo Keita, Lotito non avrebbe esitazioni. Anche se l’affare Borini (Milan che lo ha soffiato proprio alla Lazio) ha raffreddato un po’ i rapporti. Si vedrà, ma la realtà delle cose è che Keita per ora preferisce il progetto bianconero (e secondo il numero uno Lotito avrebbe già trovato una intesa con i bianconeri).

Calciomercato Milan, tentativo per Cuadrado della Juventus – Un nome che potrebbe tornare d’attualità è invece quello di Cuadrado. Il colombiano rimane un pallino di Montella (che ha avuto modo di apprezzare direttamente il colombiano quando era allenatore della Fiorentina) e se il Milan dovesse per caso cedere Suso – oggi piovono smentite, ma chissà -, è scontato che un tentativo per Cuadrado verrà fatto.