Calciomercato Milan: Kalinic, Belotti, Badelj, Bacca, Niang, Paletta. Le ultimissime.

MILANO – Il Milan, tra qualche ora, svelerà il nome del suo nuovo attaccante. In lizza Andrea Belotti e Nikola Kalinic. Al momento il croato è favorito sul “Gallo”. Ne parla La Gazzetta dello Sport con Alessandra Gozzini.

Per intendere l’imponenza del mercato rossonero basta dire che nel frattempo la dirigenza ha bloccato la «controfigura» di Andrea Belotti: Kalinic è in realtà molto di più. Per la Fiorentina è stato un acquisto rivelazione, un attaccante che volentieri si presta al gioco di squadra e un affidabile finalizzatore. Per caratteristiche, il centravanti che più si avvicina al Gallo e alle preferenze di Montella. L’allenatore lo avrà a disposizione al rientro dalla Cina: domenica sera, lunedì al massimo, è previsto anche il ritorno a Milano di Fali Ramadani, mediatore dell’affare.

Ieri, nell’ultimo giorno in città, ha visto i vertici viola e mantenuto i contatti con quelli rossoneri: tra domanda e offerta la distanza stavolta è minima. All’aggiunta di bonus, la Fiorentina ha proposto due soluzioni alternative: l’inserimento di Paletta o il prestito di Niang, possibili jolly anche dell’operazione Belotti.

Tra Fiorentina e Milan gli affari potrebbero avere un seguito: Badelj, che pareva il primo candidato alla cessione, si è visto sorpassare da altri compagni. Sembrava aver ormai accettato la situazione e invece, attraverso il nuovo agente, ha fatto conoscere al Milan la propria disponibilità al trasloco anche in un centrocampo ormai parecchio affollato. E’ un’ipotesi, si vedrà. La certezza è un’altra: dopo una sola stagione rossonero Vangioni lascia e andrà in Messico, al Monterrey. Per Bacca, Marsiglia è più vicina.

La playlist con i protagonisti del calciomercato