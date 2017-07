ROMA – La storia tra Leonardo Bonucci e la Juventus potrebbe essere arrivata alla sua conclusione dopo setti anni. Il 30enne, infatti, starebbe per trasferirsi al Milan. Il difensore della Nazionale ieri mattina si è sottoposto alle visite mediche di rito per l’avvio della nuova stagione con i bianconeri, ma la clamorosa trattativa lampo è destinata a portarlo lontano da Torino.

Alessandro Lucci, agente di Bonucci, e Marotta hanno trattato faccia a faccia a Milano per chiudere l’accordo già nel corso della notte. L’incontro si è concluso, Lucci ha lasciato Marotta per andare a incontrare Fassone e concludere il trasferimento. L’arrivo di Bonucci a Milano con ogni probabilità arriverà subito dopo l’intesa tra i due club e dovrebbe concretizzarsi nel corso della mattinata.

Il Milan avrebbe raggiunto un accordo con il giocatore avendogli offerto un contratto da 6,5 milioni di euro netti a stagione e Bonucci avrebbe addirittura già salutato i suoi compagni in bianconero. Ciò che rallenta la trattativa è la valutazione che i due club fanno di De Sciglio. Il Milan offre 30 milioni più il cartellino del terzino che secondo i rossoneri vale 15 milioni di euro, mentre la Juventus non ha intenzione di spostarsi da una valutazione di 10 milioni: ballano 5 milioni di euro tra richiesta e offerta, ma si va verso la chiusura della trattativa come ha confermato l’agente di Bonucci, Lucci, all’uscita dall’incontro con Marotta e Paratici: “Nessuna novità, bisogna solo aspettare”.