Calciomercato Milan, Leonardo Bonucci e Lucas Biglia: tempo di visite mediche

MILANO –Stamattina molto presto sono iniziate le visite alla clinica La Madonnina. Quelle di Bonucci sono gia’ terminate e l’ex bianconero, dopo una pausa in albergo, andra’ a Milanello. Nei prossimi giorni – forse martedi’ – raggiungera’ i nuovi compagni in Cina.

Biglia, invece, ha interrotto i test per incontrare l’amministratore delegato del Milan Marco Fassone a casa Milan. Al termine, il giocatore e’ tornato in clinica per completare le visite mediche.