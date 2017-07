Calciomercato Milan, Luca Vido – Atalanta: l’attaccante è ufficiale

Calciomercato Milan, Luca Vido è stato ceduto all’Atalanta al termine di una buona esperienza tra le fila del Cittadella – L’Atalanta ha comunicato l’acquisizione ufficiale a titolo definitivo dal Milan dell’attaccante Luca Vido. Nato a Bassano del Grappa il 3 febbraio 1997, ai rossoneri dalla categoria Giovanissimi nazionali dopo i settori giovanili di Treviso e Padova, Vido ha trascorso la seconda metà dell’ultima stagione in prestito in B al Cittadella, dove ha segnato 4 gol in 12 partite.

Nazionale fino all’Under 20, in cui è reduce dal terzo posto ai Mondiali dopo aver segnato il gol-qualificazione nei supplementari ai quarti contro lo Zambia, Vido ha anche conquistato una Viareggio Cup nel 2014 con la Primavera milanista allora guidata da Filippo Inzaghi.