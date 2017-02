Calciomercato Milan, Martin Caceres dopo infortuni De Sciglio, Calabria, Antonelli

MILANO – L’emergenza terzini costringe il Milan a muoversi sul calciomercato anche dopo la chiusura della finestra invernale. Per questo, dopo gli infortuni di Mattia De Sciglio, Davide Calabria e Luca Antonelli, il club rossonero sta valutando la possibilità di ingaggiare lo svincolato Martin Caceres, che non gioca da un anno, per via di una lesione al tendine d’Achille rimediata pochi mesi prima della scadenza del suo contratto con la Juventus. Negli ultimi giorni di gennaio il nome del difensore uruguaiano era stato accostato alla Fiorentina, ma poi non se ne è fatto niente.

Nelle prossime ore si capirà se l’operazione è realizzabile, e comunque prima di concluderla il Milan vuole verificare le condizioni fisiche dell’uruguaiano classe 1987, che nella passata stagione ha dovuto fare i conti anche con problemi muscolari e un infortunio alla caviglia. Caceres domani potrebbe sottoporsi alle visite mediche.

