Calciomercato Milan, Modric il sogno di tifosi: il croato su Instagram...

Calciomercato Milan, Luka Modric è il sogno dei tifosi. Un sogno che non è del tutto privo di fondamento.

In primo luogo la nuova dirigenza rossonera ha già investito sul calciomercato più di 120 milioni di euro, quindi la disponiblità di fondi è ampia, inoltre Modric ha dimostrato di apprezzare molto i colori rossoneri perché su Instagram mette molti “like” ai post della pagina ufficiale del Milan e questo particolare non è passato inosservato agli occhi speranzosi dei tifosi rossoneri.

Luka Modric ha vinto tutto con la maglia del Real Madrid. Ha alzato al cielo, tra le altre cose, 3 Champions league, 2 Supercoppe Europee e 2 Mondiali per Club.

Il fuoriclasse croato potrebbe cercare nuovi stimoli e una esperienza in Italia potrebbe fare al caso suo. Modric ama il calcio italiano, e non fa nulla per nasconderlo sui social, e in passato ha chiesto, e ottenuto, anche una foto a Francesco Totti.