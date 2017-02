Calciomercato Milan, nuova proprietà pensa a Roberto Mancini

MILANO – Vincenzo Montella e il suo Milan, dopo un inizio di stagione positivo e la vittoria in Supercoppa, sono in grossa difficoltà. I rossoneri nel 2017 hanno collezionato un misero punto in quattro partite scivolando dall’ipotetico terzo posto all’ottavo, a 10 punti dalla zona Champions. Inoltre si vocifera sui malumori nello spogliatoio, dovuti alla dieta “vegetariana” ma anche alle troppe libertà concesse dal mister.

In questo contesto arriva l’indiscrezione del Corriere dello Sport. L’apertura del quotidiano sportivo è destinata al possibile nuovo allenatore del Milan: Roberto Mancini. Con l’arrivo dei cinesi, che dovrebbero chiudere nei prossimi giorni, la panchina di Montella sarebbe in pericolo.

La nuova dirigenza, Fassone e Mirabelli, starebbero pensando a Mancini. Il futuro ad del Milan e il suo braccio destro sono infatti legatissimi all’ex tecnico nerazzurro.