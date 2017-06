ROMA – Continuano i contatti tra Milan e Real Madrid per il futuro di James Rodriguez. Il Milan, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo‘, non sarebbe disposto a pagare i 75 milioni richiesti dagli spagnoli, ma vorrebbe avanzare la proposta di avere il giocatore in prestito per un anno con obbligo di riscatto.

Sempre secondo il giornale spagnolo, i due club potrebbero trovare un punto di incontro tra la cifra proposta dal Milan e quella voluta dal Real, che vorrebbe cedere il giocatore, ma non ha fretta. Tuttavia, il Real non avrebbe ancora ricevuto alcuna offerta concreta.

Carlos Bacca, attaccante del Milan e compagno di James Rodríguez in Nazionale, a proposito di tale possibilità ‘rossonera’ per l’amico, ha detto: “Non è facile prendere la decisione di lasciare il Real Madrid per approdare in un altro club. Ma lui ha la testa libera, è un professionista”. Parole che, a ben vedere, sembrano una sorta di investitura.