Calciomercato Milan, preso Fabio Borini dal Sunderland: bruciata la Lazio

MILANO – È Fabio Borini il nuovo colpo di mercato del Milan. I dirigenti rossoneri hanno concluso la trattativa con gli inglesi del Sunderland per l’acquisto dell’ attaccante classe ’91 che è atteso domani a Milano per le visite mediche e la firma del contratto con la sua nuova squadra. Il Milan ha superato la concorrenza della Lazio per Borini, reduce da quattro stagioni in Premier League, l’ultima da quattro reti in 26 presenze.

L’attaccante, 7 gol nelle ultime due stagioni in Premier League, nei giorni scorsi è stato vicino a un accordo con la Lazio. Ma tra le parti c’era ancora distanza sull’ingaggio. Borini nel Sunderland guadagnava 2,5 milioni a stagione e aveva un contratto fino al 2019. Nel mezzo della trattativa si è inserito il Milan, che ha convinto il giocatore. La miglior stagione di Borini, classe 1991, è senza dubbio quella con la maglia della Roma nel 2011-2012, quando realizzò 10 reti sotto la guida di Luis Enrique.