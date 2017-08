MILANO – Gran colpo in casa Milan: la società rossonera avrebbe chiesto Ciro Immobile alla Lazio. La notizia arriva da Sport Mediaset, che però scrive anche che le due società smentiscono.

Quel che è certo, chiarisce Alessandro Franchetti sul sito del Biscione, è che c’è una rosa di nomi conosciuti (da Kalinic a Ibra, passando per Aubameyang, Belotti e Diego Costa) e un nome che non è ancora uscito e che potrebbe appunto essere proprio Immobile. Il Milan avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante della Lazio.

Scrive Sport Mediaset:

Ma si parlava di un’indiscrezione che abbiamo raccolto e riportiamo come tale, senza inoltrarci troppo in là e considerandola, questo sì, perché verosimile. I motivi? Immobile è il profilo di giocatore che cerca il Milan. Rapido, in grado di cercare la profondità ma capace di giocare con la squadra, e soprattutto con un buonissimo bagaglio di gol da portare in dote. A questo si può tranquillamente aggiungere un ingaggio decisamente alla portata e un costo che sarebbe inferiore a quello, ad esempio, di Aubameyang o Diego Costa.

Ci si domanda quale possa essere la richiesta di Lotito, sembre che voglia trattare su Immobile.