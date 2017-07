Calciomercato. Milan su Kalinic-Belotti. Roma-Mahrez, Psg-Neymar

CALCIOMERCATO – Sono ancora soprattutto gli attaccanti a movimentare il mercato del calcio: Nikola KALINIC ha lasciato di nuovo il ritiro della Fiorentina, ufficialmente sempre per motivi personali. Però, la trattativa con il Milan prosegue e il croato potrebbe anche non tornare più a Moena (Trento). Continua anche il braccio di ferro tra KEITA e la Lazio: il giocatore si è lamentato per non essere stato impiegato in amichevole e questo fa ben sperare l’Inter, che continua a puntare su di lui per sostituire il partente PERISIC. “Me ne vado al club e dall’allenatore che più mi hanno cercato, Antonio Conte è il massimo per me”. Alvaro MORATA parla già da centravanti del Chelsea, dopo che ieri il Real ha ufficializzato il suo trasferimento al club campione d’Inghilterra. Questo trasferimento ha tolto una freccia all’arco del Milan che, al momento, oltre a Kalinic, continua seguire Andrea BELOTTI.

Per il centravanti del Torino sarebbe pronta un’offerta da 3,5 milioni a stagione, ma resta da trovare quella per convincere i granata a cedere il loro miglior realizzatore, che Cairo ha ribadito a parole di non voler vendere, “a meno che non si presenti una società disposta a pagare la clausola di 100 milioni”. Preso DEFREL dal Sassuolo, la Roma insiste sulla pista che porta a Riyad MAHREZ. Al momento la proposta giallorossa e la richiesta del Leicester sono separate da una decina di milioni. E, nelle ultime ore, dall’Inghilterra giungono voci di un inserimento del Tottenham nella trattativa. Fiorentina sempre alle prese con la voglia di Juventus di Federico BERNARDESCHI.

L’esterno ha mandato un certificato medico (gastroenterite acuta) di quattro giorni e non si è presentato in ritiro. Una pausa che i due club utilizzeranno per cercare di trovare un accordo che soddisfi tutte le parti in causa. Per rimpiazzare i vuoti apertisi sul fronte dell’attacco, il club viola sta pensando a Rodrigo PALACIO, ormai svincolatosi dall’Inter. L’argentino ex Genoa è seguito anche da Bologna e Atalanta. Marco VERRATTI è entrato nell’orbita di Mino Raiola. Bisognerà vedere se il passaggio al ‘Re Mida’ dei procuratori servirà al centrocampista per strappare un sostanzioso rinnovo al PSG, o se invece sarà il primo passo verso un clamoroso approdo al Barcellona.

A Parigi l’allenatore Unai Emery ha ufficializzato l’interesse per NEYMAR: “Se vogliamo competere con i migliori dobbiamo comprare i giocatori migliori”. Gli obiettivi sono “Neymar, Alexi Sanchez e Mbappé: il nostro primo desiderio è prendere un giocatore molto forte in attacco”.

Secondo Don Balon, portale spagnolo specializzato, l’Inter medita il colpo clamoroso per arrivare a INIESTA, approfittando che il genio blaugrana tra un anno sarà libero. Intanto ha ormai chiuso per VECINO. La Fiorentina riceverà in due trance i 24 milioni stabiliti dalla clausola rescissoria.

