Calciomercato Milan, Suso cambia agente ma non vuole andare via

MILANO – Non c’è il desiderio di lasciare il Milan dietro la scelta di Suso affidarsi a un nuovo procuratore, Alessandro Lucci, protagonista di diverse operazioni realizzate dal club rossonero questa estate. È quanto ha voluto chiarire lo stesso attaccante spagnolo in una dichiarazione.

“Volevo confermare, dopo le voci apparse su alcuni organi di stampa, la mia decisione di cambiare agente. Questo – ha spiegato Suso – non significa nella maniera più assoluta che voglio lasciare il Milan, anzi, desidero ringraziare pubblicamente il direttore Mirabelli per le belle parole spese in Cina su di me, che ho sinceramente apprezzato. Sono felice di giocare per questo grande club”.

