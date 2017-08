MILANO – Il Milan ha presentato Nikola Kalinic con un video a effetto che è diventato virale nel giro di pochi minuti. Il filmato è stato pubblicato, come da tradizione, sulla pagina Facebook del Milan.

Nikola Kalinic ha sostenuto questa mattina alla clinica ”La Madonnina” la prima parte delle visite mediche per diventare così un nuovo giocatore del Milan.

Ora il croato è atteso al Coni per l’idoneità sportiva, poi si recherà a Milanello per i test atletici con Milan Lab e nel tardo pomeriggio è atteso a Casa Milan per la firma sul contratto. L’annuncio del trasferimento dalla Fiorentina è atteso intorno alle 19.