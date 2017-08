MILANO – Gigio Donnarumma torna al centro del calciomercato. Il portiere del Milan è entrato nel mirino del Manchester United. Gli inglesi potrebbero puntare forte su Donnarumma se De Gea si trasferirà al Real Madrid.

Il portiere spagnolo del Manchester United vorrebbe tornare a ‘casa’ e il club inglese avrebbe bisogno di un altro calciatore di livello internazionale per sostituirlo al meglio. Ne parla Il Corriere dello Sport in collaborazione con Italpress.

Secondo il “Sun”, infatti, David De Gea non ha ancora rinunciato all’idea di tornare a Madrid e difendere la porta del Real (in passato lo ha fatto con quella dell’Atletico) e lo United potrebbe dargli il via libera a patto di trovare un sostituto all’altezza: Gigio Donnarumma.