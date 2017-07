ROMA – Il viaggio segreto segnalato ieri sera da parte di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli sta facendo sognare i tifosi del Milan. Non è ancora noto il nome del calciatore che i due massimi dirigenti del Milan siano andati a trattare o visionare, ma probabilmente, vista la segretezza dell’operazione, potrebbe trattarsi di un pesce grosso.

Fassone e Mirabelli, scrive MilanLive.it, hanno spento il telefono per più di un’ora, diventando non rintracciabili e volando verso una meta ancora non scoperta dai vari segugi del mercato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il viaggio-lampo di Fassone e Mirabelli potrebbe averli portati direttamente in Inghilterra, per sondare il terreno su un obiettivo che farebbe molto comodo al 4-3-3 di Vincenzo Montella, il quale ha chiesto uno sforzo anche per un esterno d’attacco.

Si aprono le possibilità di una trattativa per Riyad Mahrez, ala d’attacco algerina ma con passaporto francese. Il calciatore classe ’91 è in forza al Leicester City ed è stato grande protagonista del miracoloso titolo inglese vinto dalla squadra allora guidata da Claudio Ranieri. L’algerino però piace molto anche alla Roma, che da tempo ha cominciato una trattativa per portarlo nella capitale.