Calciomercato Milan: Zlatan Ibrahmovic pensa alla Serie A, e i rossoneri...

MILANO – Zlatan Ibrahimovic, dopo la fine del suo contratto con il Manchester United, non ha ancora deciso cosa farà. Ibra si sta riprendendo dall’infortunio e intanto sta valutando dove giocare. Dopo la lunga parentesi al Psg, è riuscito anche a coronare il “sogno Premier” vestendo la maglia del Manchester United, segnando 17 gol in 28 partite, a 36 anni compiuti.

La rottura del legamento crociato del ginocchio destro lo terrà fuori almeno fino a gennaio. Ibra ha già scartato l’ipotesi Stati Uniti, nonostante la corte del presidente dei Galaxy Los Angeles, Chris Klein. Come racconta sull’edizione odierna di Tuttosport, Alberto Pastorella, lo svedese sta valutando un ritorno in Italia, campionato a cui è rimasto legato, e in particolare al Milan, anche considerando l’amore che la signora Ibrahimovic ha sempre avuto per l’Italia e per Milano. Cartellino gratis e ingaggio molto alto, ma non è un affare impossibile. E di mezzo c’è sempre Mino Raiola, protagonista della “favola a lieto fine” Donnarumma.