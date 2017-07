Craiova-Milan streaming – diretta tv, dove vederla (Europa League)

Craiova-Milan IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC – Craiova-Milan (orario 20.00), partita valida come andata del turno preliminare di Europa League, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (solo per abbonati) e su Tv8 (in chiaro) alle ore 20.00. Craiova-Milan verrà trasmessa in diretta streaming su SkyGo (link).

Craiova-Milan, le probabili formazioni dell’andata del preliminare di Europa League.

CSU Craiova (4-3-1-2): Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag; Gustavo, Screciu, Rossi, Bancu; Băluţă, Roman. All.: Devis Mangia.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Cutrone, Niang, Borini. All.: Montella.

Vincenzo Montella ha rilasciato la seguenti dichiarazioni a poche ore dall’andata del preliminare di Europa League contro il Craiova (Romania). “Ho visto una squadra più convinta e più corta sul campo. Abbiamo affrontato anche i duelli con grande determinazione: sono molto soddisfatto“, “La capacità della squadra di mettere in pratica le poche cose che ho proposto fino ad ora”. “Renato Sanches? Non parlo di un calciatore di un’altra squadra. Ma sicuramente è un ragazzo di prospettiva e di qualità, visto l’investimento che ha fatto il Bayern per averlo”.

“Carlos Bacca sta bene a livello fisico, non lo abbiamo portato neanche in panchina ed è stata una scelta tecnica, dettata anche dal mercato” “Cosa ne penso dei tifosi cinesi del Milan? Pensavo che fosse popolare il Milan in Cina, ma non così tanto”.

