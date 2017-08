MILANO – Leonardo Bonucci e Lucas Biglia potranno giocare ai play off di Europa League. Il caso delle fidejussioni è risolto, il 4 agosto il Milan ha depositato presso la Banca Ifis i soldi per garantire i loro acquisti e i calciatori saranno regolarmente schierabili in campo. Proprio in tempo per i play off del 17 e 24 agosto, conquistati dal Milan dopo la vittoria col Craiova 2 a 0 del 3 agosto.

Arianna Ravelli sul Corriere della Sera scrive che le preoccupazioni si erano diffuse perché, tra i 6-7 istituti contattati dal Milan, era emerso che Bpm (che del Milan è anche sponsor) aveva rifiutato di fornire le fidejussioni. Dopo che Ifis, la banca privata ammessa al segmento Star della Borsa nel 2004, ha garantito le fidejussioni la questione si è risolta, ma come funziona il meccanismo?