Gigio Donnarumma rinuncia a esame di maturità e va a Ibiza

MILANO – Gigio Donnarumma ha rinunciato a sostenere l’esame di maturità in programma da domani e sarebbe volato in vacanza a Ibiza con un aereo privato.

Da settimane al centro di critiche e pressioni per il rinnovo del contratto con il Milan, che sarebbe stato definito ieri anche se non ci sono conferme sull’accordo, il diciottenne portiere avrebbe deciso di non sostenere l’esame per ottenere da privatista il diploma di Ragioneria, che era stato posticipato per l’impegno del calciatore all’Europeo Under 21 in Polonia.

Non si tratterebbe di un problema insormontabile visto che Donnarumma: rinviare tutto all’anno prossimo non lo lascerebbe indietro rispetto ai suoi coetanei. Il problema però sono di nuovo le date della Federazione: l’anno prossimo ci sono i Mondiali in Russia e sarebbe ben più difficile, anzi del tutto impossibile, dedicarsi allo studio e alla partita doppia.