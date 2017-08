MILANO – Una battuta di Ilaria D’Amico, il Milan che boicotta le interviste tv del dopo partita e si accende la polemica. Il giorno dopo la decisione del club di non concedere interviste a Sky nell’immediato dopo-gara contro il Crotone i toni però si placano, e sia per il club rossonero che per l’emittente tv il caso può considerarsi chiuso. Non ci saranno dunque strascichi nelle prossime partite dei rossoneri.

Ieri sera ”il Milan ha ravvisato – la linea dettata dal club attraverso il canale tematico Milan Tv – nella frase sulle coperture finanziarie un atteggiamento pregiudiziale che alimenterebbe la cultura del sospetto sulla nuova proprietà cinese”, ricordando che, con l’arrivo di Kalinic, il Milan si appresta a garantire la quinta fideiussione bancaria di questa estate. Ma da oggi è tornato il sereno. Non ci saranno strascichi dunque dopo la frizione e la dura reazione del Milan alcune affermazioni, evidentemente poco gradite al club, rilasciate in studio dalla conduttrice D’Amico:

”Se ci saranno tutte le coperture finanziarie – le parole della giornalista -, questa società ha fatto delle cose pazzesche. Il ‘se’ bisogna mettercelo perché sono stati talmente tanti gli investimenti che aspettiamo, poi, ovviamente, di vedere nero su bianco”.

Giovedì saranno proprio Sky Sport 1 e TV8 a trasmettere la partita di ritorno in Europa League contro lo Shkendija e il Milan riprenderà a svolgere la normale attività stampa prevista dai contratti con Sky.

Diversa però l’opinione dei tifosi, scatenati sui social network. Su Twitter è partita una campagna per boicottare Sky, chiedendo all’emittente satellitare l’allontanamento della stessa D’Amico difesa però dall’Ussi.