MILANO – Manca un mese e mezzo al derby tra Milan e Inter ma i biglietti sono già praticamente esauriti. La stracittadina milanese è molto attesa perché, dopo anni di anonimato, Milan e Inter sono tornati ai loro livelli grazie agli investimenti delle proprietà cinesi.

Nessuno vuole perdersi il derby e i bagarini sono scatenati. Sul web vengono venduti biglietti a 570 euro.

Come scrive Il Giorno, in un articolo a firma di Massimiliano Mingoia, i siti Internet di «secondary ticketing» – i cosiddetti siti di bagarinaggio online – i biglietti per il derby li hanno, eccome se li hanno.

Solo che li mettono in vendita al triplo, anche al quadruplo del prezzo ufficiale. Un ticket da 175 euro per il primo anello rosso ieri pomeriggio era in vendita sul sito Viagogo a 658 euro (settore Z), un altro a 570 euro (settore X03).