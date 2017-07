Leonardo Bonucci al Milan, insulti shock: “A tuo figlio deve tornare il cancro”

ROMA – Leonardo Bonucci insultato pesantemente dai suoi ex tifosi sui social per aver tradito la maglia della Juve a seguito del recente passaggio al Milan. La rabbia della tifoseria ha sconfinato oltre la sfera calcistica andando a scagliarsi contro gli affetti del campione e, in particolare, contro il figlio Matteo, reduce da una battaglia contro il cancro.

Tanti i commenti di disapprovazione arrivati da parte dei suoi sostenitori dopo il passaggio a sorpresa al Milan: “Hai tradito la tua gente, il tuo popolo. Non meriti tutto l’amore che hai ricevuto”, si legge sui suoi canali social. C’è chi, però, tira in ballo anche la vita privata del calciatore: “Speriamo che a tuo figlio torni il cancro”, scrive qualcuno a proposito di Matteo, che lo scorso anno ha combattuto e vinto un tumore.