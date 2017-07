Milan, calciomercato da ricchi: Bonucci, Andrè Silva, Donnarumma...ecco da dove prendono i soldi

MILANO – Il Milan spende e spande nell’estate 2017: ma da dove prende i soldi la squadra rossonera, indiscussa regina del calciomercato? I primi 9 colpi (Bonucci, Andrè Silva, Biglia, Kessiè, il rinnovo di Donnarumma, solo per citare i più esosi) sono costati più di 200 milioni di euro. C’è chi si chiede se il Milan abbia contratto debiti, o se stia forando il tanto temuto Fair Play finanziario (sostanzialmente il pareggio di bilancio che si ottiene dall’equilibrio tra uscite e entrate). Di certo gli acquisti di quest’estate non sono compensati dalle cessioni, e su questo non ci piove. Ma il Fair Play si può ottenere anche introducendo nel bilancio alcune voci (come per esempio quelle relative agli sponsor) che fanno lievitare il totale delle entrate ben oltre il valore di mercato dei giocatori ceduti. E già questo spiega in parte l’eccesso di liquidità del Milan: con la proprietà cinese, il mercato asiatico ha aumentato gli introiti per la società rossonera.

Ma in parte si tratta di una scommessa: la nuova proprietà infatti attinge dal fondo Elliott e ha emesso bond destinati alla Borsa. Si cercano acquirenti che facciano aumentare il prezzo delle azioni. Inoltre la società scommette sull’ingresso in Champions League, che porterebbe nelle casse circa 50 milioni di euro a stagione.

Arianna Ravelli spiega sul Corriere della Sera tutti i magheggi finanziari del Milan cinese: