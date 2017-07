Milan, carica Bonucci: “Più affamato che mai”

ROMA – “Mi hanno chiesto se sarò in grado si spostare gli equilibri… Lavorerò per riuscirci lottando con ancora più fame!”. Con questa frase, postata sui suoi profili social, Leonardo Bonucci, nuovo acquisto del Milan, ha comunicato tutta la sua voglia di iniziare la nuova avventura in maglia rossonera.

Il difensore della Nazionale ha pubblicato il post esattamente alle 19:19:19, a rimarcare il numero di maglia che indosserà anche a Milano (grazie alla concessione di Kessié, che lo aveva scelto prima di lui). Bonucci ha lanciato l’hashtag #HungrierThanEver, “più affamato che mai”, a testimonianza dell’entusiasmo che lo accompagna nella nuova esperienza.