MILANO – Il Milan ha battuto il Craiova 2 a zero e accede di diritto ai play off di Europa League. A portare la squadra rossonera alla vittoria i gol di Bonaventura e Cutrone e c’è grande attesa ora per i sorteggi del 4 agosto.

La squadra di Montella giocherà il 17 agosto in trasferta e il 24 a San Siro. Un caldo tropicale in una Milano già deserta e vacanziera non ha scoraggiato il popolo milanista a tornare in modo massiccio ad affollare San Siro d’agosto: oltre 65 mila tifosi non si sono voluti perdere il preliminare di Europa League, sfidando il clima del ‘diavolo’ in un’estate calcistica che volge al termine e portando alle casse sociali due milioni di euro.

Nelle case meneghine si boccheggia e si suda, allo stadio la temperatura si impenna per l’esplosione di una gioia incontenibile, un tributo ai nuovi proprietari che non hanno lesinato soldi e acquisti, un abbraccio alla strana coppia Fassone-Mirabelli che ha rinverdito i fasti del passato con strategie azzeccate, un riconoscimento a Montella che si coccola i suoi gioielli.

Arriva Leonardo Bonucci, applausi scroscianti ma è San Siro il vero spettacolo. In tribuna un tifoso speciale, Adriano Galliani, che nel pre partita sfoglia con emozione il libro dei ricordi rossoneri:

“Questa partita mi ricorda Milan-Stella Rossa del 2006. Speriamo che in Europa League finisca come quella Champions”.

Un anno trionfale dai preliminari alla vittoria contro il Liverpool, 2-1, doppietta di Pippo Inzaghi. Entusiasmo sugli spalti e sul campo, il Milan parte subito all’attacco e, dopo soli due minuti, Cutrone ha l’occasione per sbloccarema viene anticipato di un soffio. Il giovane attaccante rossonero ci riprova al 6′, il suo tiro viene respinto da Calancea, Kessie insacca sulla ribattuta ma la rete viene annullata per il fuorigioco di Crutone. Delusione per i tifosi già pronti ad esultare. La festa però è solo rimandata.

Al 9′ angolo di Suso, respinge debolmente con i pugni Calacea e Bonaventura dal limite raccoglie segnando di destro. Boato dello stadio e qualificazione archiviata. Ci pensa poi Donnarumma a neutralizzare l’unica chance del Craiova con una gran parata su Mitrita. Gli risponde subito Calacea che nega il gol a Rodriguez deviando con i pugni d’istinto.

Il Milan dilaga, ci prova ancora Bonaventura ma il portiere ospite fa buona guardia. I rossoneri non si accontentano, vogliono regalare una serata divertente al pubblico e nella ripresa, al 6′, arriva il raddoppio: punizione di Rodriguez e sul pallone si avventa Cutrone che segna in spaccata.

E’ il primo gol in carriera in gare ufficiali per il giovane rossonero che, a soli 19 anni, può essere un’alternativa valida in attesa di scegliere sul mercato il nuovo attaccante del Milan. C’è spazio anche per l’esordio a San Siro di Calhanoglu e André Silva. Proprio i due nuovi acquisti hanno la chance del 3-0 ma non inquadrano la porta. Montella concede qualche minuto di gioco anche a Borini. Vittoria assicurata, continua la festa sugli spalti.