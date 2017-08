Milan-Craiova streaming, dove vedere Europa League in diretta tv – Il preliminare di Europa League, Milan-Craiova si avvicina. Ecco dove potrete vedere in tv e streaming la sfida di San Siro.

Milan-Craiova in diretta tv. Il match del preliminare di ritorno di Europa League andrà in tv in chiaro. Ma se la sfida d’andata (vinta 1-0 con gol di Ricardo Rodriguez) era stata trasmessa da TV8 (oltreché Sky Sport), questa volta tocca a Mediaset. Il match sarà trasmesso alle 20.45 su Canale 5.

Milan-Craiova andrà anche in streaming sul sito di Sport Mediaset. Insomma, chi vorrà vedere i rossoneri di Montella e non potrà andare a San Siro (dove sono già stati venduti 57mila biglietti e la società ha deciso di aprire anche il terzo anello vista l’alta richiesta di tagliandi) avrà l’imbarazzo della scelta tra tv e internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessiè, Locatelli, Bonaventura; Borini, Cutrone, Niang. Allenatore: Vincenzo Montella.

Craiova (4-1-4-1): Calancea; Dimitrov, Spahija, Kelic, Briceag; Zlatinski; Vagenin, Rossi, Mitrita, Bancu; Baluta. Allenatore: Devis Mangia.