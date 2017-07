MILANO – “Niente maturità per Donnarumma? Quando lo vedrò l’11 luglio lo sgriderò”. Con un sorriso l’ad del Milan Marco Fassone commenta la decisione del diciottenne portiere rossonero di non sostenere l’esame di maturità in ragioneria, che comunque avrebbe chiuso il suo iter scolastico con un anno d’anticipo.

“Ma è stata un’estate per lui particolare, la situazione lo ha provato e non posso mettermi nella sua testa – ha aggiunto Fassone -. Si metterà sotto l’anno prossimo e lo passerà”.