Milan, Fassone risponde a Pallotta: “Siamo pronti a un confronto sui bilanci”

ROMA – “Caro Pallotta, siamo pronti a un confronto sui bilanci del Milan e della Roma”. E’ questo il senso immediato della risposta che l’ A.d. del Milan, Marco Fassone, dà al presidente della Roma, James Pallotta, dopo le parole del numero uno giallorosso (“Il Milan non ha soldi“).

Nel suo intervento Fassone risponde punto per punto a Pallotta, “sbalordito per lo stile, per il fatto che è veramente inusuale, almeno in Italia, che un club attacchi in modo così diretto e con questa terminologia una consorella, e per le imprecisioni contenute in queste dichiarazioni. Tutti – continua – sanno che la parte relativa al fondo cui fa riferimento il presidente Pallotta, e cioè il Fondo Elliott per finanziare l’acquisizione del club, è di 180 milioni su un valore complessivo che è di 740 milioni”.

“Non mi preoccupata tanto che il presidente non lo capisca, mi preoccupa di più quando lui fa l’accusa a qualcuno di perdere la testa”, aggiunge Fassone spiegando che “ogni investimento fatto da un club come il nostro è calcolato, basato sul fatto che si pensa di ripianarlo e ripagarlo con i ricavi aggiuntivi che questo investimento farà. Lo pregherei di tenere in conto che i giocatori che abbiamo acquisito fino a ora sono giocatori che vanno ad asset della Società, che patrimonializzano la società, che danno un valore alla società”.

“I giocatori che abbiamo acquisito nella grande maggioranza sono giovani, di grandi prospettive, di grande potenziale e pensiamo ci diano risultati sul campo nel breve e risultati economici nel medio periodo”, dice ancora Fassone rivolgendo a Pallotta “un invito quando lui vorrà, se vorrà, per confrontarmi sui bilanci miei e della Roma nel modo più trasparente possibile. Se devo imparare qualcosa sono disponibile a impararlo, ma le critiche fatte in questo modo un po’ di fastidio me lo danno”.

Questa mattina James Pallotta, intervenendo alla webradio americana Sirius Xm, aveva attaccato duramente il calciomercato del Milan:

“Il Milan? Non ho idea di cosa stia succedendo. Non ha senso. Non hanno i soldi neanche per comprare la squadra”. Sono le dichiarazioni di James Pallotta, che parla così alla webradio americana Sirius Xm: “Sono gli unici in Serie A che stanno perdendo la testa – continua il presidente della Roma – Forse loro hanno un grande piano che un giorno scopriremo, ma il resto delle squadre sono in qualche modo razionali. Se potete spiegarmi il Milan, perché io non lo capisco. Hanno preso 300 milioni in prestito da persone che conosco a Londra a un interesse piuttosto alto. Stanno spendendo, o almeno facendo importanti anticipi, per giocatori e pagheranno le conseguenze. Loro dicono che è tutto per qualificarsi alla Champions League, ma non sarà abbastanza. Quando gli stipendi saranno uguali ai ricavi, non so che diavolo succederà”.