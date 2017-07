Milan, Kessie contro Bonucci per la maglia numero 19: contro il Dortmund...

MILANO – In casa Milan è scoppiato un caso per la maglia numero 19. Franck Kessie, primo colpo di mercato dei rossoneri in questa estate spumeggiante, è stato il primo a chiederla. Poi è arrivato Bonucci, giocatore che portava questo numero nella Juventus e che ha intenzione di farlo anche al Milan. Leonardo Bonucci è stato il grande ‘botto’ di mercato del Milan ed è normale che abbia un peso maggiore di Kessie.

Infatti poco prima del fischio d’inizio di Milan-Borussia Dortmund, nello spogliatoio rossonero c’era una maglia numero 14 per Franck Kessie. Ma c’è un però; il calciatore ivoriano si è rifiutato di indossarla e ha giocato la partita dell’International Champions Cup con la maglia numero 19.

Bonucci vuole il suo vecchio numero ai tempi della Juventus. Cosa succederà? Chi la spunterà? Come verrà risolto questo caso? Kessie rinuncerà al 19 per Bonucci? Lo scopriremo presto perché la partita di Europa League, primo test ufficiale per il Milan, è alle porte.

