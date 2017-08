MILANO – Milan-Shkendija, andata dell’ultimo turno preliminare di Europa League, si gioca allo stadio San Siro di Milano la sera di giovedì 17 agosto 2017. Si tratta dell’ultimo scoglio per i rossoneri prima di accedere alla fase a gironi della competizione europea.

Dove vedere Milan-Shkendija in tv. La partita sarà visibile in chiaro e in esclusiva su Canale 5. Fischio d’inizio fissato per le 20.45. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Aldo Serena al commento tecnico. Il post-partita sarà invece in diretta solo su Premium Sport con Dario Donato e Monica Bertini.

Dove vedere Milan-Shkendija in streaming. La partita è anche disponibile in streaming, su pc, tablet o smartphone, sul sito www.mediaset.it.

Probabili formazioni di Milan-Shkendija, valida per l’andata dei playoff di Europa League. Milan (4-3-3): 99 Donnarumma; 12 Conti, 19 Bonucci, 17 Zapata, 31 Antonelli; 79 Kessie, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 9 Silva, 11 Borini. (30 Storari, 20 Abate, 22 Musacchio, 68 Rodriguez, 73 Locatelli, 5 Bonaventura, 63 Cutrone). All.: Montella. Indisponibili: Biglia Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno.

Shkendija (4-2-3-1) 1 Zahov; 77 Todorovski, 4 Bejtulai, 6 Cuculi, 13 Celikovic; 5 Alimi, 8 Totre; 14 Radeski, 10 Hasani, 90 Adburahimi; 7 Ibraimi. (30 Avdyli, 16 Murati, 17 Zejnulai, 19 Boiku, 22 Fazlagikj, 25 Shefiti, 28 Chiljafi). All.:Osmani. Indisponibili: Vujcic Squalificati: Stenio Junior Diffidati: nessuno.

Arbitro: Harald Lechner (Aut).