SHKENDIJA-MILAN STREAMING, DOVE VEDERLA IN DIRETTA – Forte del successo dell’andata per 6-0, il Milan affronta questa sera, 24 agosto, il ritorno del playoff di Europa League contro lo Shkendija senza diversi titolari, dando spazio alle seconde linee.

Montella ha infatti deciso di lasciare a riposo i big come Gianluigi Donnarumma, Conti, Calhanoglu, Montolivo, Musacchio e Rodriguez, esclusi dai convocati per la trasferta in Macedonia così come gli infortunati Biglia e Bonaventura. Per la prima volta in questa stagione è a disposizione Romagnoli, frenato negli ultimi mesi da un problema a un ginocchio. Fra i 20 convocati che nel pomeriggio partiranno per Skopje hanno trovato spazio alcuni giocatori della Primavera.

Probabili formazioni

Shkendija (4-2-3-1): Zahov; Todorovski, Bejtulai, Cuculi, Celikovic; Alimi, Totre; Radeski, Hasani, Abdurahimi, Ibraimi. Allenatore: Osmani

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Zapata, Musacchio, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Calhanoglu; Borini, Cutrone, Suso. Allenatore: Montella

La partita Shkendija-Milan sarà trasmessa in chiaro e gratis per tutti i telespettatori. TV8 (tasto 8 del digitale terrestre) manderà infatti in onda il match a partire dalle 20:45 di giovedì 24 agosto. Contemporaneamente la partita sarà visibile su Sky Sport 1 HD, Sky Supercalcio HD, Sky Calcio 1 HD e Sky Sport Mix HD. Possibile anche lo streaming sul sito di Tv8 (clicca qui) e su SkyGo, ma solo per gli abbonati.