Vincenzo Montella: "Lazio accusa Milan? Davvero spiacevole..."

Vincenzo Montella, alla vigilia della gara con l’Empoli, definisce “spiacevoli” le accuse di Arturo Diaconale.

Il responsabile della comunicazione biancoceleste, commentando le sviste arbitrali in Genoa-Lazio, infatti ha dichiarato che “qualcuno avrebbe interesse di far rientrare in Europa una delle milanesi” in virtù dell’ingresso nei due club di proprietà cinesi.

Accuse che hanno stizzito Montella che risponde con la consueta ironia e un gioco di parole:

“Diaconale ha un certo punto di vista, diciamo diagonale. Se si mettesse frontale ne avrebbe un altro, ben diverso. Comunque non mi va di commentare le parole di un dirigente”.