We are so rich, sciarpa tifosi Milan cinesi durante International Champions Cup

MILANO – “We are so rich”, scritto con l’hashtag #wearesorich. Non è passata inosservata la sciarpa dei tifosi cinesi del Milan. Effettivamente, numeri alla mano, il Milan ha già speso più di 200 milioni di euro per rinforzare la squadra per la prossima stagione e ha acquistato calciatori del calibro di Leonardo Bonucci e Calhanoglu, convincendo Gigio Donnarumma a rinnovare il contratto con i rossoneri.

La sciarpa è stata esibita nel corso della partita di International Champions Cup tra il Milan e il Bayern Monaco. Ha portato fortuna perché il Milan ha vinto 4-0 contro la squadra allenata dall’ex Carlo Ancelotti.

