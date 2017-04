Monaco-Borussia Dortmund 3-1, highlights Champions: Mbappé-Falcao video gol

PRINCIPATO DI MONACO – Il Monaco conquista la semifinale di Champions contro ogni pronostico, ma esprimendo un gioco frizzante, divertente, a volte anche irresistibile.

E non è la prima volta. La squadra allenata dal portoghese Leonardo Jardim, dopo essersi imposta per 3-2 a Dortmund, nella sfida contro il Borussia funestata dalle esplosioni che hanno coinvolto il pullman dei tedeschi, nello stadio Louis II, stasera ha bissato il successo dell’andata grazie alle reti di Mbappe dopo 3′ e Radamel Falcao, servito da Lemar, al 17′.

L’uno-due nella porta di Burki ha tolto ogni speranza ai gialloneri che escono dal torneo. Inutile la rete di Reus dopo 3′ del secondo tempo. Il 3-1 finale e’ stato siglato da Germain al 36′.

Alla partita, fra gli altri, ha assistito anche Vincenzo Montella: l’allenatore del Milan si è scomodato per vedere all’opera l’attaccante Aubameyang, oggetto del desiderio della nuova dirigenza rossonera e dello stesso tecnico.

Dopo avere estromesso dalla competizione il Dortmund, adesso i monegaschi aspettano di conoscere il nome dell’avversaria da affrontare in semifinale.

Il sorteggio per gli accoppiamenti è in programma alle 12 di venerdì, nel quartier generale dell’Uefa, a Nyon, in Svizzera.

Non ci saranno teste di serie e le squadre appartenenti alla stessa federazione potranno affrontarsi.

In teoria, dunque, potrebbero trovarsi di fronte Atletico Madrid e Real Madrid, le due squadre finaliste dell’ultima edizione della Champions, a Milano.

Le semifinali sono invece in programma il 2 e 3 maggio (andata), il 9 e 10 maggio (ritorno).

La finale si disputerà a Cardiff, sul terreno del Millennum stadium, sabato 3 giugno. Gli highlights della partita.