Mondiali di Scherma, Paolo Pizzo oro nella spada maschile

LIPSIA – Paolo Pizzo ha conquistato la medaglia d’oro nella spada maschile ai Mondiali di Lipsia. Il 34enne catanese dell’Aeronautica ha battuto in finale l’estone Nikolai Novosjolov con il punteggio di 15-13.

L’altra soddisfazione italiana arriva alla sciabola femminile. Medaglia di bronzo per Irene Vecchi. La livornese è stata sconfitta in semifinale dalla tunisina Azza Besbes per 15-14 dopo essere stata avanti 8-0 all’inizio e poi 14-11 nel finale. E’ la quarta medaglia dell’Italia dopo Pizzo, l’argento di Alice Volpi e il bronzo di Arianna Errigo, conquistate ieri nel fioretto femminile.