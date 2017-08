BRNO – Marc Marquez ha vinto il Gp di MotoGp della Repubblica Ceca, decimo appuntamento del motomondiale. Il pilota Honda ha preceduto i connazionali Pedrosa (Honda) e Vinales. Solo quarto Valentino Rossi e sesto Andrea Dovizioso.

Con la vittoria a Brno, decimo appuntamento del motomondiale (su 18 gare complessive), Marc Marquez allunga in testa alla classifica iridata. Adesso, il portacolori spagnolo della Honda, alla terza vittoria stagionale, ha 154 punti, 14 più su Vinales, 21 più di Dovizioso e 22 più di Valentino.

Un podio tutto spagnolo in memoria di Angel Nieto a Brno, con Marc Marquez, Dani Pedrosa e Maverick Vinales che occupano i primi tre gradini del podio nel Gp della Repubblica ceca, decimo appuntamento (su 18) del Motomondiale.

Una gara perfetta ma soprattutto ‘fortunata’ quella del portacolori Honda (alla terza vittoria stagionale), che ha concretizzato al meglio un gara particolare, condizionata pesantemente a inizio gara dai cambi gomme.

L’iridato, che ha allungato in classifica sugli immediati inseguitori (Vinales ora è a -14, Dovizioso -21 e Rossi -22) è stato furbo a capitalizzare al meglio un errore tattico che sarebbe potuto costargli assai caro: partito con la gomma soft, ha deciso dopo un solo giro di fermarsi per passare alla moto da asciutto in una gara che era stata dichiarata ‘wet’.

La pista si è lentamente asciugata (dopo una mattinata con pista bagnata) e così Marquez ha lentamente creato un distacco enorme dagli avversari. Gli è andata bene, insomma, mentre i suoi avversari hanno preferito (sbagliando) aspettare, insistendo con le ‘rain’ su una pista che si stava asciugando.

Ha sbagliato più di tutti Valentino Rossi, in quel momento in testa alla gara, il meno celere a tornare ai box, ma protagonista poi di una straordinaria rimonta (da 13mo a 4/o e autore di un sorpasso dopo l’altro): quando ha deciso di tornare alla moto da asciutto era ormai troppo tardi e l’unico obiettivo alla portata era quello di limitare al massimo i danni.

Anche se resta più di un rimpianto per quello che sarebbe potuto essere (visto anche come erano andate le qualifiche) e non è stato. Ancora una domenica da dimenticare per Andrea Iannone, oggi protagonista di una caduta davanti ai box per evitare Aleix Espargaro.

Le bizze del meteo si sapeva che avrebbero condizionato la gara (ne sa qualcosa Franco Morbidelli che, 2/o a 7 giri dalla fine in Moto 2, ha dovuto incassare una bandiera rossa per il maltempo per poi ripartire e finire 8/0, mentre il suo immediato avversario Thomas Luthi, da 7/o è finito invece primo) ma il ‘fortunato errore’ di Marquez è stato quello che alla fine ha messo tutti in riga, dal compagno Dani Pedrosa a Vinales, che ha ritrovato un podio che gli mancava dal Mugello.

Non fosse stato per Rossi e Dovizioso, il pubblico di Brno si sarebbe certamente annoiato per una gara che dopo 4 giri era già decisa. Marquez, senza forzare, ha tagliato il traguardo con oltre 12″ sul compagno di squadra e 18″ e passa su Vinales. Recrimina soprattutto Pedrosa “per essere rientrato un giro troppo tardi. Avrei dovuto fare il cambio un giro prima, comunque contento di questa gara”.

“Non è stata una strategia – riconosce con sincerità Marquez a Sky – onestamente con la posteriore dura stamane non mi sentivo bene. Ho perso fiducia e già in griglia ho sentito qualcosa di strano, così ho deciso per la soft da bagnato. Poi ho capito che era la scelta sbagliata e appena ho visto che la pista si stava asciugando sono rientrato. per un paio di giri ho rischiato perché la pista non era del tutto asciutta e ho rischiato di scivolare, ma poi è andato tutto bene. Ci prendiamo questi 25 punti anche se so che il calendario è lungo e difficile”.