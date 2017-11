ROMA – “E’ stata una grande vittoria di squadra. Abbiamo sofferto un po’ alla fine, dopo il 2-0 ma la vittoria è meritata. L’importante in una gara del genere è il risultato, siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così”: ai microfoni di Premium Sport Radja Nainggolan commenta così la vittoria della Roma nel derby.

”Volevo giocare perché queste sfide sono particolari – le sue parole – ce l’ho fatta e sono contento anche per il gol.

Obiettivo Scudetto? Non faccio pronostici perché non hanno mai portato bene. Dobbiamo pensare a una partita alla volta e poi vedremo. Dobbiamo fare meglio dello scorso anno. Ora testa alla Champions, vogliamo qualificarci e andremo a Madrid per fare il nostro gioco”.

Lo sfogo di Nainggolan su Twitter nel post partita

“Perché non chiedete ai medici del Belgio se mi sono infortunato? – la risposta di Nainggolan su Twitter –. Avreste dovuto vedere le mie lacrime… Ho recuperato durante la settimana nella quale non mi sono allenato, era comunque un rischio scendere in campo ieri. Commenti stupidi, perché sarei voluto rimanere lì per dimostrare di volere il Mondiale”.