NAPOLI – “Berardi? Mi è sempre piaciuto”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un’intervista a Premium a margine di un panel alla Mostra del Cinema di Venezia, riferendosi alla trattativa con il Sassuolo per portare l’attaccante in azzurro nella prossima stagione.

“Ci sono tanti giocatori – ha detto il patron azzurro – che piacciono a me, a Giuntoli, e li condividiamo insieme, anche al mister che però solitamente non si interessa del mercato. I giocatori ‘suonabili’ in questa tastiera sono parecchi.

Qualcosa accadrà, gli interessi sono molteplici. Zapata interessa anche alla Sampdoria, anche ad un club inglese ed uno russo, l’ultimo giorno qualcosa accadrà con un’asta, oppure no: in tal caso rimarrà con noi e non mi dispiacerebbe”.

De Laurentiis ha parlato anche delle prime due giornate di campionato con la Var: “L’abbiamo voluta fortemente – ha detto – credo sia il primo passo per cambiare il mondo del calcio fatto di inquisizioni, paure, supposizioni.

Così siamo tutti sereni e tranquilli. Io addirittura abolirei l’intervallo tra i due tempi, giocherei 90 minuti e ogni 15 minuti farei un’interruzione di 120 secondi per permettere all’allenatore di confrontarsi con i giocatori.

Poi la possibilità di effettuare le tre sostituzioni è un’idiozia totale: perchè devo comprare 30 calciatori e fare solo tre cambi?”.

De Laurentiis sul mercato ha spiegato: “E’ stato complicato mantenere il Napoli così compatto con tutti gli attori dell’anno precedente, senza cedere nessuno e anzi facendo entrare di nuovi: altre cose tra acquisti e cessioni accadranno tra oggi e domani”.

De Laurentiis ha chiuso con il caso Reina: “Non ero preoccupato di perderlo – ha detto – Non poteva muoversi. Io non mi privo di Reina e prendo un altro portiere, per quanto bravo sia, che non è stato ancora sperimentato al Napoli.

Reina ormai sa passare la palla a Insigne o a chicchessia in maniera intelligentissima. Però l’anno prossimo compirà 36 anni: bisogna iniziare a pensare a qualcuno che possa rimpiazzarlo.

Poi mai dire mai, può darsi che con Reina si trovi l’accordo per una prosecuzione. Ma dover essere condizionato con un contratto in corso mi sembra una cosa non bella. Lui forse voleva sistemarsi per un periodo più lungo. Anche lui capirà e forse andremo ancora avanti oppure finirà l’era Reina e tornerà al Psg o dove gradirà di più”.