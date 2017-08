NAPOLI – Domenico Berardi-Napoli, un matrimonio che si può fare.

Come scrive Il Corriere dello Sport nella sua edizione online, la conferma è arrivata dall’agente del giocatore del Sassuolo, Beppe Galli, ai microfoni di Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete”: «Mi auguro che possa concludersi l’operazione, sarebbe il giocatore giusto per il Napoli».

Il profilo piace molto alla società azzurra che sarebbe pronta ad inserire nell’affare il cartellino di Duvan Zapata.

Per l’attaccante colombiano, il Napoli chiede 25 milioni. Non è escluso che nella giornata di oggi si possa arrivare ad un vertice tra Napoli e Sassuolo per chiudere l’operazione. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Strinic, valutato circa 4 milioni.