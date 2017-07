Calciomercato Napoli: Ounas, Mario Rui e Berenguer in arrivo. Come scrive La Gazzetta dello Sport nell’analisi odierna di Carlo Laudisa, il Napoli ha programmi fatti su misura per dare a Sarri una rosa più ampia senza chiudere le porte ai talenti già in casa. De Laurentiis ha già investito tanto (e bene) la scorsa estate. Ora deve solo rifinire quel lavoro.

Il francese Ounas sembra avere le credenziali giuste e i lavori su Berenguer e Mario Rui seguono la stessa falsariga. L’unica insidia riguarda l’esperto Reina e il presidente azzurro sa bene che la pratica va maneggiata con cura.