ROMA – Il Paris Saint-Germain ha spedito al Napoli un’offerta da 7 milioni di euro per Pepe Reina, mentre al giocatore è stato promesso un contratto da 3,5 milioni l’anno. Lo riporta Sky Sport.

Un fulmine a ciel sereno per il Napoli, dopo la qualificazione alla fase a gironi della Champions League. Adesso resta da capire cosa ha intenzione di fare il giocatore, perché la società azzurra in questo specifico momento non avrebbe nessuna voglia di rivoluzionare un ruolo delicato come quello del portiere.

Maurizio Sarri in primis non vorrebbe vendere il giocatore spagnolo, come ha più volte confermato. Pepe Reina è perfettamente calato all’interno della parte del nuovo Napoli, soprattutto per la sua leadership e la caratteristica di far partire l’azione da dietro con i suoi eccellenti piedi.

Adesso si aspettano soltanto gli sviluppi di questa possibile trattativa, con la volontà del giocatore che probabilmente farà la differenza, in un senso o nell’altro.