Calciomercato Napoli: Rulli, Reina, Mario Rui, Adam Ounas. Le ultimissime

Calciomercato Napoli, le ultimissime – Potrebbe essere Geronimo Rulli il portiere del futuro del Napoli. Il club azzurro ha messo decisamente nel mirino l’estremo difensore argentino della Real Sociedad, 25 anni: è lui il profilo ideale per la prossima stagione, in cui potrebbe convivere con Pepe Reina e per gli anni a venire. L’interessamento del Napoli per Rulli si è intensificato negli ultimi giorni, quando la tensione è tornata a salire tra il Napoli e Pepe Reina, fino ad arrivare alle parole di Aurelio De Laurentiis che ieri ha escluso un nuovo rinnovo del contratto dello spagnolo: se Reina resterà a Napoli sarà solo per un altro anno, per poi svincolarsi a giugno 2018.

A questo punto Rulli potrebbe trovare spazio nello scacchiere azzurro, anche se Reina dovesse restare, ma non più con i crismi del titolarissimo. Cresciuto calcisticamente nell’Estudiantes, Rulli è approdato in Europa proprio con la maglia della Real Sociedad nel 2014, dove si mette in evidenza e viene acquistato due anni dopo dal Manchester City che però lo lascia in prestito agli spagnoli.

Quest’anno Rulli poteva finalmente approdare in Premier League, ma Guardiola gli ha preferito Ederson, portiere preso dal Benfica per circa 40 milioni di euro. Rulli sarebbe quindi pronto a trasferirsi a Napoli con la garanzia di giocare un minimo di partite.

Su Rulli ci sarebbe anche il Valencia, ma il portiere argentino sembrerebbe preferire il Napoli e la prospettiva di giocare la Champions League, visto che il Valencia è fuori dall’Europa. Rulli è anche entrato nel giro della nazionale argentina dopo aver già partecipato alle Olimpiadi di Rio 2016, edizione sfortunata per l’albiceleste, che uscì al girone, con il portiere che venne pesantemente criticato dai media argentini per una mezza papera sul secondo gol nel 2-0 subito dal Portogallo.

E anche per la nazionale, Rulli non ci starebbe a fare una stagione da dodicesimo, perché punta ai Mondiali di Russia. In attesa di sciogliere il nodo-portiere, il Napoli si prepara ad accogliere Adam Ounas che sarà lunedì a Roma per le visite mediche dal professor Mariani e potrebbe già unirsi ai nuovi compagni nel raduno di martedì a Castel Volturno prima della partenza per Dimaro.

Ma il mercato del Napoli in entrata non si ferma: resta calda la pista Berenguer, che, come conferma anche il quotidiano basco Diario de Navarra, ha già accettato il trasferimento e il contratto offerto dal Napoli, ma ora gli azzurri devono trattare sul prezzo con l’Osasuna. Calda anche la pista che porta al portoghese della Roma Mario Rui.