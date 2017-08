NAPOLI – Calciomercato Napoli: Denis Suarez è diventato l’obiettivo principale della squadra partenopea, che cerca ancora rinforzi nonostante la convincente vittoria nel playoff di Champions League contro il Nizza. Suarez gioca nel Barcellona, dove non è titolare fisso, ma potrebbe trovare maggiore spazio dopo la cessione di Neymar.

Secondo El Mundo Deportivo il Napoli sarebbe disposto ad offrire 35 milioni di euro per il calciatore classe ’94 che dovrebbe restare molto dietro nelle gerarchie considerando gli imminenti acquisti del Barça (si parla di Coutinho e Dembelè) dopo l’addio di Neymar. Sul giocatore però c’è anche la concorrenza del Tottenham ed è spuntata una clausola da 40 milioni.

Intanto, scrive il sito Goal.com, gli spagnoli dell’Alaves avrebbero presentato al Napoli un’offerta ufficiale per Leonardo Pavoletti:

Il club spagnolo, come riportato da ‘Sky Sport’, ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Il trasferimento all’Alaves non dispiacerebbe a Pavoletti, tuttavia il Napoli non ha ancora accettato l’offerta e si prende un po’ di tempo per rifletterci.

A proposito di Champions League, la eventuale qualificazione alla fase a gironi (resa più probabile dopo la vittoria per 2 a 0 sul Nizza) potrebbe fruttare al Napoli una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Soldi che De Laurentiis potrebbe appunto dirottare per un colpo sul mercato, magari in prospettiva.