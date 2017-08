ROMA – Il Napoli vuole Domenico Berardi e lo ha richiesto nell’affare Zapata col Sassuolo. Stamattina, infatti, è in programma un importante incontro con i dirigenti emiliani e il management azzurro ha già messo in chiaro che vuole inserire nell’affare Domenico Berardi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha ribadito la volontà di investire più avanti, magari anche ad agosto per la prossima estate. Quello di Berardi è un profilo che piace parecchio, il Napoli vorrebbe provare a bloccarlo ora per il 2018.