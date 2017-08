ROMA – Il Napoli ha conosciuto oggi a Montecarlo le prossime avversarie per la Champions League 2017-2018. Gli azzurri debutteranno il 13 settembre in Ucraina contro lo Shakhtar, per poi giocare in casa con il Feyenoord il 26 settembre e concludere così il girone di andata a Manchester, il 17 ottobre contro il City. Il ritorno vedrà il Napoli ospitare in casa gli inglesi il 1 novembre poi, sempre al San Paolo, arriverà lo Shakhtar il 21 novembre e il girone si concluderà a Rotterdam il 6 dicembre.

Di seguito le date degli incontri:

13 settembre: Shakhtar-Napoli

26 settembre: Napoli-Feyenoord

17 ottobre: Manchester City-Napoli

1 novembre: Napoli-Manchester City

21 novembre: Napoli-Shakhtar

6 dicembre: Feyenoord-Napoli