NAPOLI – Guai per Pino Taglialatela, portiere del Napoli degli Anni 90. Per l’ex calciatore, nel processo al clan Mallardo, il pm Maria Cristian Ribera ha chiesto quattordici anni di reclusione, ritenendolo colpevole di di associazione di stampo camorristico.

Taglialatela, riporta Il Mattino di Napoli, è anche accusato di intestazione fittizia di beni ed il pubblico ministero, nel processo cominciato tempo fa ai Mallardo di Giugliano, un popoloso comune dell’hinterland a nord di Napoli, ha formulato una delle più pesanti richieste proprio a carico dell’ex giocatore.

Per gli altri affiliati alla cosca egemone a Giugliano queste le richieste di reclusione: Mauro Moraca, 24 anni, Giuliano Amicone 20 anni, Carlo Riccardo De Cicco 16 anni, Bernardino Diana 6 anni, Giancarlo Pirozzi 15 anni, Raffaele Graziano 4 anni. Per Silvio Diana e Feliciano i reati sono estinti. I due sono morti. Il processo ha avuto inizio qualche tempo fa. Il perno di tutto è Mauro Moraca, difeso dall’avvocato Pino Pellegrino, genero del boss, marito della figlia, che attualmente è già in carcere per altri processi.