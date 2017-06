Maradona si scaglia contro l’ex moglie: “Claudia Villafañe è una ladra”

MIAMI (STATI UNITI) – Diego Armando Maradona si è scagliato contro l’ex moglie Claudia Villafañe accusandola di aver acquistato sette appartamenti di lusso negli Stati Uniti, a Miami, con i suoi soldi.

Diego Armando Maradona non ha usato mezze misure e, stando a quanto riporta il “Mail Online”, ha definito la sua ex moglie una “ladra”. Maradona e Villafañe sono stati sposati per 14 anni. Dopo il divorzio, la custodia delle loro due figlie è stata assegnata a Claudia Villafañe per i problemi di droga di Diego Armando Maradona. Da allora le battaglie legali non si sono mai fermate tra i due.

Il 14 febbraio 2013 dalla relazione con Veronica Ojeda, sia attuale compagna, nasce Diego Fernando, quinto figlio riconosciuto da Maradona. Il Pibe de Oro ha trascorso gli ultimi mesi a Dubai, lontano da Veronica. La donna ha avuto problemi con le altre figlie di Diego, Dalma e Gianinna, e con l’ex moglie Claudia Villafane.

Un litigio tra le donne, anche via Twitter, finito in tribunale. I giudici hanno poi emesso una sentenza di restrizione nei confronti di Claudia: non può avvicinarsi a meno di 300 metri dall’abitazione di Veronica e a meno di 100 metri da lei. Il provvedimento scadrà il prossimo marzo ed era stato richiesto esplicitamente dalla Ojeda mentre era al sesto mese di gravidanza.