NAPOLI – “Pepe Resta”: è il messaggio-appello che i tifosi del Napoli hanno rivolto a Reina su uno striscione apparso al San Paolo durante la gara con l’Atalanta.

Intorno al nome del portiere continuano le voci di mercato sulla trattativa con il Paris Saint Germain che gli offrirebbe un contratto di due anni con opzione sul terzo.

A quattro giorni dalla chiusura del mercato, quindi, questa potrebbe essere l’ultima partita del portiere spagnolo al San Paolo che lo ha accolto con applausi e cori al suo ingresso in campo nel riscaldamento.

Al termine della partita Pepe Reina ha saluto i tifosi e non ha partecipato con la solita animosità ai festeggiamenti dei compagni. Molti hanno interpretato questo suo saluto come un addio.