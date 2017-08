Napoli-Atalanta streaming e diretta tv, dove vederla (Serie A)

Napoli-Atalanta IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA) – Napoli-Atalanta (orario 20,45), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Napoli-Atalanta. Napoli (4-3-3): 25 Reina, 11 Maggio, 33 Albiol, 26 Koulibaly, 31 Ghoulam, 20 Zielinski, 8 Jorginho, 17 Hamsik, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. (22 Sepe, 1 Rafael, 21 Chiriches, 19 Maksimovic, 6 Mario Rui, 30 Rog, 42 Diawara, 5 Allan, 37 Ounas, 99 Milik, 15 Giaccherini). All.: Sarri. Squalificati: Hysaj. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Atalanta (3-4-3): 1 Berisha; 3 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 4 Cristante, 11 Freuler, 37 Spinazzola; 27 Kurtic, 29 Petagna, 10 Gomez. (31 Rossi, 91 Gollini, 13 Caldara, 28 Mancini, 8 Gosens, 21 Castagne, 15 de Roon, 32 Haas, 7 Orsolini, 72 Ilicic, 9 Cornelius, 20 Vido). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Di Bello di Brindisi Quote Snai: 1,40; 4,75; 7,75.

Classifica marcatori del campionato di calcio di Serie A dopo i tre anticipi della seconda giornata (Benevento-Bologna, Genoa-Juventus e Roma-Inter). – 4 reti: Dybala (1 rigore-Juventus); Icardi (1-Inter). – 2 reti: Quagliarella (Sampdoria).

– 1 rete: Ciciretti (Benevento); Di Francesco e Donsah (Bologna); Birsa, Inglese (Chievo); Galabinov (1-Genoa); Perisic e Vecino (Inter); Cuadrado, Higuain, Mandzukic (Juventus); Cutrone, Kessie’, Suso (Milan); Milik, Ghoulam (Napoli); Dzeko e Kolarov (Roma); Ljajic (Torino); Thereau (Udinese); Pazzini (1-Verona). Autoreti: – 1: Pjanic (Juventus); Souprayen (Verona).